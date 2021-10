Missbrauchs-Skandal: Opfer warten auch im Bistum Speyer auf Entschädigung

Missbrauchsopfern der katholischen Kirche wurde unbürokratische Hilfe und Entschädigung versprochen. Das wird nicht eingehalten, sagt ein bisheriger Berater der Opfer im Bistum Speyer.

Fünf Jahre lang hat Ansgar Schreiner, pensionierter Direktor des Amtsgerichts Ludwigshafen, im Bistum Speyer Opfer von Missbrauch beraten. Er hörte ihnen zu, wenn sie ihm ihre Geschichte anvertrauten. Er leitete auch ihren Fall weiter an eine Kommission, empfahl dieser, wie mit jedem einzelnen Fall verfahren werden sollte und half den Betroffenen auch jenseits von Entschädigungs-Zahlungen, indem er beispielsweise Beratungsstellen vermittelte. Immer wieder bekam er von den Opfern gesagt, dass sie zum ersten Mal das Gefühl hätten, dass Ihnen jemand zuhört.

"Opfer warten seit 12 Jahren auf Antworten!"

Neue Kommission für Missbrauchsfälle zuständig

Das ist jetzt aber seit etwa einem dreiviertel Jahr vorbei, sagt Schreiner. Er könne seine Arbeit nicht mehr fortführen und habe jetzt seinen Vertrag nicht mehr verlängert. Seit Anfang des Jahres wurde in Bonn die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistung (UKA) von der Deutschen Bischofskonferenz eingerichtet. Seither, so sagt Schreiner, ist unbürokratische Hilfe nicht mehr möglich.

Externe Kommission kommuniziert nicht mehr

Mit der kirchlichen Kommission, die davor zuständig war, habe er einen guten Austausch pflegen können. Er kenne ja die Opfer von Angesicht zu Angesicht und habe sie auch einschätzen können - auch sich ein Bild davon machen können, ob und welche Entschädigung angemessen ist. Seine Einschätzung sei mit ins Gewicht gefallen, wenn es um Entschädigungszahlungen ging. Bei der unabhängigen Kommission gehe es sehr bürokratisch zu. Die schriftlichen Anträge würden dort eingereicht, es gebe eine kurze Notiz, an welcher Stelle man auf einer Warteliste sei, dann passiere zunächst mal gar nichts. Auch er könne da nichts machen.

Unpersönliche Antwortschreiben an Missbrauchsopfer

Einige der Fälle, die bereits Anfang des Jahres vom Bistum Speyer weitergeleitet wurden, sind immer noch nicht bearbeitet - zumindest gibt es noch keinerlei Anzeichen davon. Er habe auch Fälle, bei denen die Opfer erschüttert sind, wie unpersönlich mit den Schicksalen umgegangen wird. So habe ein Opfer zwei verschiedene Missbrauchsfälle angezeigt, einen in Süddeutschland und einen im Bistum Speyer. In beiden Fällen habe er genau das wortgleiche Anschreiben erhalten. Nur der Betrag für die Entschädigungssumme sei unterschiedlich ausgefallen.

Wie der Betrag für eine Entschädigung zustande kommt, darüber gibt es keine Auskunft. Berater Ansgar Schreiner hatte jeweils noch viel kürzere Mitteilungen erhalten, in denen lediglich stand, dass der Fall bearbeitet ist. Eine Möglichkeit, Einwände gegen die Entscheidungen vorzubringen, gebe es nicht.

Kein Mitgefühl mit Opfern

Aus ganz Deutschland sind nach Aussage der UKA knapp 1.400 Anträge eingegangen. Etwas mehr als 250 wurden bearbeitet. Aus dem Bistum Speyer kamen etwa 50 Anträge. Es ist nicht das langsame Tempo, das Ansgar Schreiner beklagt. Für ihn ist vor allem unverständlich, warum das Verfahren überhaupt nicht transparent gemacht wird und warum die Betroffenen keine Rückmeldung bekommen - von Mitgefühl einmal ganz zu schweigen.

Bistum teilt Einschätzung Schreiners

Auf SWR-Anfrage hat das Bistum auf die Vorwürfe von Berater Ansgar Schreiner reagiert. Das Bistum teile seine Kritik an der langen Bearbeitungszeit der Anträge und der unguten Kommunikation mit den Betroffenen. Der Bischof und der Generalvikar des Bistums Speyer hätten sich in den entsprechenden Gremien auf Bundesebene in den vergangenen Monaten dafür eingesetzt, dass die Bearbeitungsdauer verkürzt und der Kontakt mit den Opfern verbessert wird. Die Deutsche Bischofskonferenz und die UKA würden in Kürze ein Gespräch mit dem Betroffenen-Beirat auf Bundesebene führen.

In Speyer kümmert sich erst einmal weiter fest eine Arbeitskommision um Opfer von Missbrauch. Für Berater Ansgar Schreiner wird Ersatz gesucht. Seine Kollegin Dorothea Küppers-Lehmann steht weiterhin Opfern von Missbrauch als Beraterin zur Verfügung. Dorothea Küppers-Lehmann sagte dem SWR, sie sei zwar auch mit der Dauer des Verfahrens unzufrieden und die UKA hätte eigentlich von Anfang an wissen müssen, dass viele Fälle zu bearbeiten sein werden. Dennoch möchte sie die Arbeit fortführen. Sie respektiere die Entscheidung von Ansgar Schreiner, habe für sich selbst aber entschieden, dass sie für die Betroffenen weiterhin da sein will, auch wenn es schwierig ist.

Desweiteren gibt es den Betroffenen-Beirat, der ebenfalls ein offenes Ohr für Missbrauchsopfer hat.