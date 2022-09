Dreister Diesel-Diebstahl in Haßloch

Liegts an den hohen Spritpreisen? Unbekannte Täter haben in Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) in einem Gewerbegebiet größere Mengen Diesel-Kraftstoff aus Lastwagen gestohlen.

Dabei schlugen sie an zwei Tatorten zu. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, machten sich die Täter in der Nacht zu Mittwoch an sechs Bussen zu schaffen, die vollgetankt in einem Busdepot standen. Die Diebe klauten fast den ganzen Tankinhalt.

Zweiter Tatort: Baumarkt-Parkplatz

Auch aus dem Tank eines Lkw, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes stand, haben sie Diesel abgepumpt. Insgesamt wurden laut Polizei 1.500 Liter des Kraftstoffs gestohlen.

Dreiste Masche an Tankstelle

Der Benzinklau in Haßloch ist kein Einzelfall. Es gibt auch Autofahrerinnen und -fahrer, die wohl ihre eigene Definition von "Tankrabatt" haben: Sie tanken und fahren dann ohne zu bezahlen davon - so passiert in diesem Sommer bei einigen Tankstellen im SWR-Sendegebiet. Tankstellen-Pächter sind oft machtlos.

Alternative: Günstig Tanken im Ausland

Doch die Not der teuren Benzinpreise führt zum Glück nicht überall zu Verbrechen. So nutzen manche Pfälzer einfach die Nähe zur französischen Grenze und tanken im Nachbarland. Das ist zwar keine nachhaltige Lösung für die extrem teuren Benzinpreise, aber zumindest legal.