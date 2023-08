Neue Streetart am Berliner Platz in Ludwigshafen

An der Konrad-Adenauer-Brücke entsteht gerade ein neues Kunstwerk, das die Stadt Ludwigshafen verschönern soll. Gefördert wird es durch ein Programm des Landes Rheinland-Pfalz.

Der eine oder andere hat es schon bestaunt und ist an den auffällig bunten Farben an der Konrad-Adenauer-Brücke in Ludwigshafen mit den Augen hängen geblieben. In gelb, rosa und babyblau haben Künstler in einem "Mural" die Stadtkarte von Ludwigshafen nachgemalt, um so der Brücke am Berliner Platz mehr Farbe zu verleihen. Der Begriff Mural leitet sich aus dem englischen Begriff für "Wandgemälde" ab.

Dieses Mural lässt eine bisher ungeliebte Passage in hellen Farben erstrahlen und schafft dadurch eine freundliche positive Atmosphäre.

Wandkunst in Ludwigshafen wird vom Land Rheinland-Pfalz gefördert

Gefördert wird die Wandkunst durch das Programm „Innenstadt-Impulse“ des Landes Rheinland-Pfalz: „Dank des Förderprogrammes haben wir die Möglichkeit nicht nur Aktionen in der City umzusetzen, sondern auch nachhaltige Veränderungen zu bewirken. So lässt dieses Mural eine bisher ungeliebte Passage in hellen Farben erstrahlen und schafft dadurch eine freundliche positive Atmosphäre“, erklärt Christoph Keimes, Geschäftsführer der LUKOM, die seitens der Stadt Ludwigshafen mit der Umsetzung der Innenstadt Impulse beauftragt wurde. Bereits an zwei anderen Orten in der Ludwigstraße entstanden so Murals, die positive Akzente in der Stadt Ludwigshafen setzten.

Hinter dem Kunstprojekt verbirgt sich ein farbenfroh gestalteter Stadtplan der Ludwigshafener Innenstadt. Dieses künstlerische Konzept stammt von Andreas Heinrich und Delia Rothas. Für das Künstlerduo "Quaer" ist es das erste eigenes Wandkunstwerk. Bisher haben die beiden die LUKOM bei den vorherigen Murals beraten, zum Beispiel beim stadtweiten Wandkunstprojekt MURALU des Wilhelm-Hack-Museums.

Neues Urban-Art-Kunstwerk in Ludwigshafen:

Wandkunst durch Murals soll Innenstadt von Ludwigshafen attraktiver machen

Die Farbtöne der Wandkunst stehen im direkten Dialog mit dem auf dem Berliner Platz positionierten Sitzmobiliar unter Palmen, welches zusammen mit den großen Blumenkübeln in der Ludwigstraße die Aufenthaltsqualität und das Erscheinungsbild verbessern. Veranstaltungen wie jüngst der Raum für Erlebnis am Ludwigsplatz oder die geplanten Afterwork-Events Lu Grill & Chill sollen zum Verweilen einladen und die Publikumsfrequenz in der Innenstadt steigern.

Die aufwändigen Arbeiten an der Unterseite der Brückenabfahrt der Adenauerbrücke sollen demnächst fertig gestellt werden.