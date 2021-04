per Mail teilen

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt im südpfälzischen Bellheim verzögert sich. Wie der zuständige Landesbetrieb Mobilität mitteilt, soll der letzte Bauabschnitt erst nächsten Februar beginnen. Eigentlich hatte der Landesbetrieb Mobilität den Start des dritten und letzten Bauabschnitts für diesen September festgelegt. Doch daraus wird jetzt nichts. Der Grund: nach Angaben des Landesbetriebs fehlt es an Personal. Weil nicht alle Ingenieursstellen besetzt sind, müsse die weitere Sanierung der Bellheimer Hauptstraße verschoben werden - auf Februar nächsten Jahres. Ein Jahr später soll die Ortsdurchfahrt dann fertig sein. In Bellheim läuft aktuell noch der zweite Bauabschnitt. Das Ende ist für Juli angekündigt. Danach können Fahrzeuge die Ortsdurchfahrt bis Februar komplett nutzen. Die Hauptstraße in Bellheim wird seit fast vier Jahren abschnittsweise saniert.