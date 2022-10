Belgisches Königspaar besucht die Pfalz

Das belgisches Königspaar besucht am Mittwochnachmittag zunächst die BASF und fährt danach in die Pfalz zu einem Weingut in Deidesheim. Anlass ist ein zweitägiger Rheinland-Pfalz-Besuch von König Philippe und Königin Mathilde.

Für die BASF sei es eine große Ehre, dass das belgische Königspaar den Standort in Ludwigshafen besuche, sagte eine Unternehmenssprecherin dem SWR. Königspaar interessiert sich für Nachhaltigkeit Königin Mathilde und König Philippe von Belgien würden sich schon seit vielen Jahren für Nachhaltigkeit einsetzen und bei dem Besuch werde darauf ein Fokus liegen. Darüber hinaus sei die BASF mit ihrem zweitgrößten Verbundstandort Antwerpen eng mit Belgien verbunden. Besuch bei Pfälzer Weingut Nach Angaben der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz ist im Anschluss ein Besuch beim Deidesheimer Weingut von Winning geplant. Hier soll das Königspaar eine Führung durch den Weinkeller erhalten. Bei gutem Wetter ist auch ein kurzer Ausflug in die nahe gelegenen Weinberge geplant. Ein anschließendes Abendessen findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

