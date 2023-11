Schwerer Unfall mit Auto und Linienbus im Kreis Bad Dürkheim

Am Dienstagnachmittag sind auf der L520 zwischen Carlsberg und Wattenheim (Kreis Bad Dürkheim) ein Pkw und ein Linienbus frontal kollidiert. Ein Mensch wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei in Grünstadt berichtet, war der Unfallwagen um kurz nach 14 Uhr von Carlsberg kommend in Richtung Wattenheim unterwegs. Am Ende einer Rechtskurve geriet der Fahrer mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Linienbus zusammen. Durch die Wucht des Aufprall wurde das Auto auf ein angrenzendes Feld geschleudert, so die Polizei.

Mehrere Verletzte, einer davon schwer

Der Beifahrer im Pkw wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer und ein kleines Kind, das ebenfalls im Unfallwagen saß, wurden leicht verletzt. Verletzte gab es auch unter den Fahrgästen im Linienbus: Hier erlitten zwei Schüler leichte Blessuren und Prellungen, so ein Polizeisprecher.

Vollsperrung der L520 nach vier Stunden aufgehoben

Auto und Bus mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren und deshalb Erde abgetragen werden musste, war die Landstraße 520 knapp vier Stunden gesperrt.