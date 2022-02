Kiesbaggern im Rhein geht weiter

per Mail teilen

Auf dem Rhein bei Hagenbach im Kreis Germersheim wird noch bis mindestens Ende dieser Woche Kies aus dem Fluss gebaggert. Das Wasser- und Schifffahrtsamt will nach eigenen Angaben die Fahrrinne für Schiffe in voller Breite wiederherstellen. Nach fünftägiger Sperrung der Schifffahrt wurde Samstagnachmittag eine sogenannte Notfahrrinne freigegeben. Sie ist aber nur 45 Meter breit. Das heißt: Frachter können sich dort nicht begegnen, dafür ist es zu eng. Bis Ende der Woche soll die Rinne wieder die normale Breite von 90 Metern haben, erklärte das Wasser- und Schifffahrtsamt dem SWR. Zwei Baggerschiffe seien im Einsatz. Der Kies war vergangene Woche in die Fahrrinne bei Hagenbach gerutscht, als zwei auf Grund gelaufene Schiffe geborgen wurden.