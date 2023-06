per Mail teilen

Die Stadt Speyer plant, das Normand-Gelände zu bebauen. Wo früher ein Sportplatz war, soll in Zukunft ein Wohngebiet entstehen. Mit wie viel Grün und wie vielen Wohnungen, können die Bürger mitentscheiden.

Wenn gebaut werden soll, dann möglichst wenig: So lässt sich die Stimmung am Dienstagabend im Speyerer Ratssaal zusammenfassen. Bürgerinnen und Bürger konnten sich dort über die Bebauungspläne der Stadt für den ehemaligen Sportplatz auf dem Normand-Gelände informieren und ihre Meinungen dazu äußern.

Einerseits benötigt die Stadt dringend mehr Wohnraum. Andererseits ist der alte Sportplatz im Quartier Normand eine der letzten Brach- und Grünflächen im Stadtgebiet. Außerdem liegen auf dem Gelände auch Ausgleichsflächen für andere Bauvorhaben, es gibt dort viele Pflanzen- und Tierarten und außerdem nutzt die Bevölkerung die Fläche zur Naherholung.

Diskussion zur Bebauung des Normandgeländes: Mit dabei ist Elke Gericke. Sie leitet die Agentur, die die Vorschläge erarbeitet hat. SWR

Menschen in Speyer wünschen sich Grünfläche und Freiraum

Die Stimmung ist insgesamt sachlich am Dienstagabend. Aber wer in die kleinen Diskussionsgruppen reinhört, hört viele Bedenken: Ist es wirklich nötig, die Fläche zu überbauen? Wie viel zusätzlichen Verkehr verträgt die Paul-Egell-Straße in dem Viertel?

Im Laufe der Veranstaltung können die Teilnehmer ihre Anmerkungen zu den drei Entwürfen der Stadt auf Karteikarten festhalten: "Bitte nicht! Speyer soll keine Verdichtung wie in Großstädten erfahren", heißt es zum Beispiel unter dem Vorschlag zu der maximalen Bebauung. "Ganz schlimm! Wird moderner, weil klimafreundlicher Stadtplanung nicht gerecht", steht auf einer anderen Karte.

Vertrockneter Rasen, von Bäumen gesäumt: Der frühere Sportplatz auf dem Normand-Gelände im Juni 2023 SWR

Entwürfe für Normand-Bebauung: "Klimapark" kommt am besten an

Mehr Zuspruch beim Publikum erhält der sogenannte Klimapark, der nur eine Bebauung von etwa einem Viertel der Fläche vorsieht: "Guter Kompromiss", steht da unter anderem.

Außerdem werden Ideen und Vorschläge für das geplante Wohnviertel gesammelt: Die Bürger wünschen sich Barrierefreiheit, inklusives Wohnen oder einen Treffpunkt für die Anwohner. Aber auch eine vierte Variante wird vorgeschlagen: Ein Park mit Spielmöglichkeiten für Kinder - ganz ohne den Bau von Wohnungen.

Offener Austausch über Bebauungspläne "Normand" in Speyer

Die Oberbürgermeisterin von Speyer, Stefanie Seiler (SPD), nahm den Bürgeraustausch am Dienstag positiv war: "Der Bevölkerung ist auch bewusst, welche Rahmenbedingung eine Verwaltung hat. Eben Wohnbebauung zu betreiben, auf der anderen Seite Grünflächen zu erhalten oder gegebenenfalls sogar zu erweitern."

Speyer sei, wie viele andere Städte auch unter Zugzwang und im Spannungsfeld zwischen Klimaschutz, Wohnqualität und der Notwendigkeit von zusätzlichem Wohnraum. Seiler lies aber auch durchblicken, dass sie nicht die volle Bebauung will. "Die Stadt Speyer hätte sich nicht getraut auch andere Varianten vorzustellen (...), wenn sie nicht davon überzeugt wäre", so Seiler.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Dienstagabend im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern SWR

Vier Optionen für das Gelände

Für die mögliche Bebauung des alten Sportplatzes auf dem Normand-Gelände wurden einige Entscheidungen bereits getroffen. Verkaufen will die Stadt das 13 Hektar große Gelände nicht. Eine Bebauung soll von Genossenschaften getragen werden. Dabei die sollen drei- bis fünfstöckige Wohnhäuser entstehen. Die Hauptzufahrt soll nach den aktuellen Plänen über die Paul-Egell-Straße erfolgen.

Derzeit sind vier Möglichkeiten im Gespräch:



Keine Bebauung: Umwandlung zu einem Park für die Bürgerinnen und Bürger, barrierefreier Zugang und ein Naherholungsgebiet für Familien und Kinder.

Klimapark: Knapp ein Viertel der Fläche wird bebaut. Es würden etwa 80 Wohnungen entstehen.

Klimaquartier: Etwa ein Drittel der Fläche wird mit Wohnungen bebaut. Dabei würden rund 150 Wohnungen entstehen.

Stadtquartier: Die Hälfte der verfügbaren Fläche soll bebaut werden. Dabei würden etwa 250 Wohnungen entstehen.

So könnte der ehemalige Sportplatz im Stadtteil Normand als "Stadtquartier" aussehen: Hier würde rund 50 Prozent der Fläche bebaut und als größeres Wohngebiet erschlossen. Stadt Speyer Bild in Detailansicht öffnen So könnte der ehemalige Sportplatz im Stadtteil Normand als "Klimaquartier" aussehen: In dieser Variante würde nur rund 35 Prozent der Fläche bebaut. Stadt Speyer Bild in Detailansicht öffnen So könnte der ehemalige Sportplatz im Stadtteil Normand als "Klimapark" aussehen: In dieser Variante würden nur circa 23 Prozent der Fläche bebaut, der Rest bliebe als Grünfläche erhalten. Stadt Speyer Bild in Detailansicht öffnen

Am Ende entscheidet der Stadtrat

Die Anregungen und Diskussionsergebnisse der Bürgerinnen und Bürger von Dienstagabend fließen jetzt in die weitere Planung mit ein. Am Ende entscheidet dann der Speyerer Stadtrat über die Bebauung des alten Sportplatzes auf dem Normand-Gelände.