Die Wohnblöcke in der Bayreuther Straße sollen eigentlich für 18 Millionen Euro saniert und ein Teil abgerissen werden. Laut Stadtverwaltung verzögert sich das Projekt aber um mindestens ein Jahr. Das frustriert viele Bewohner.

Eine Sanierung der heruntergekommenen Wohnhäuser in der Bayreuther Straße in Ludwigshafen ist eigentlich seit Jahren schon überfällig. Die Bewohner klagen über feuchte Wände, Schimmel, Dreck.

Die Bayreuther Straße in Ludwigshafen gilt als einer der ältesten sozialen Brennpunkte Deutschlands und gehört zum städtischen Einweisungsgebiet: Hier zieht ein, wer sonst auf der Straße landen würde. SWR

Bayreuther Straße: 2017 wurde Bauprojekt beschlossen

Dabei hatte die Stadt 2017 nicht nur ein Sozialkonzept beschlossen, sondern auch die Sanierung der weißen Wohnblöcke und den Abriss der roten Wohnhäuser. Die Bewohner atmeten damals auf. Allerdings ist seitdem nichts passiert. Und jetzt soll sich das Projekt auch noch um mindestens ein Jahr verzögern. Die Gründe: Laut Stadtverwaltung haben zwei Mitarbeiterinnen ihren Job gekündigt, die das Projekt Bayreuther Straße federführend betreuten, außerdem hätten sich die Verwantwortlichen, so Baudezernent Alaxander Thewalt (parteilos) wegen Corona nicht treffen können. Das sorgte für Zoff im Stadtrat.

Was sagen die Bewohner der Bayreuther Straße?

Aber was sagen die Bewohner vor Ort? Wir treffen Sabine vor ihrem Wohnhaus. Sie möchte anonym bleiben und ihren Nachnamen nicht nennen. Die 51-Jährige lebt seit drei Jahren in einer kleinen Wohnung in einem der roten Blöcke. In der Bayreuther Straße landete sie, nachdem sie erst den Job verloren und dann aus der Wohnung gekündigt wurde, weil sie als Arbeitslose die Miete nicht länger zahlen konnte.

Gemeinschaftsduschen und Kakerlaken

Die Wohnungen seien heruntergekommen, die Stadt müsse dringend was tun, sagt sie: " Wenn sich das jetzt noch ein Jahr verzögert – dann wird das 2024! Ich find’s furchtbar. Weil die Leute müssen ja dann noch gute drei Jahre aushalten!" Und das in ihrem Wohnblock mit nur einer Gemeinschaftsdusche im Keller - viel zu lange, findet Sabine. Denn in den Duschen "wusele" es vor Kakerlaken, sagt sie. Die 51-Jährige kämpft, seit sie hier lebt, mit gesundheitlichen Problemen. Sie habe es an der Lunge. Die feuchten Wände und der schwarze Schimmel in der Wohnung seien Schuld. Sie sei "saufroh", die Bayreuther wieder verlassen zu können. Sabine zieht zum 1. August in eine neue Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Mundenheim - dort hat sie auch einen neuen Job gefunden.

„Bayreuther Straße“: Außenansicht „Bayreuther Straße“ © SWR/FILMREIF TV SWR FILMREIF TV

Die Bayreuther Straße ist ein Einweisungsgebiet für Wohnungslose

Hier im Brennpunktviertel leben Familien mit Kindern neben Suchtkranken, Senioren und Alleinstehenden - am Rande der Gesellschaft. Die Wohnblöcke aus den 1970er-Jahren wirken wie aus der Zeit gefallen - moderne Wohnstandards sucht man vergeblich: Statt Zentralheizung gibts Ölöfen, manche Bewohner heizen auch mit Holz. Das Brennpunktviertel ist das "Einweisungsgebiet" der Stadt Ludwigshafen. Das heißt: Hier landen Menschen, die ihre Wohnung verloren haben und sonst obdachlos werden würden. Die Stadt weist die dann in die Bayreuther Straße ein. Mietverträge haben die Bewohner hier nicht - sie haben keine Pflichten, aber eben auch keine Mieter-Rechte.

Innenhof der Bayreuther Straße in Ludwigshafen. Baujahr der Gebäude: 1957. SWR

Schimmel im Bad, Kakerlaken im Ohr

Viele Wohnblöcke sind runtergekommen, wirken verwahrlost. Unter den Zuständen in den Wohnungen leidet auch Patricia Robinson. Sie wohnt mit ihrem jüngsten Sohn, zwei Hunden und einer Katze seit sechs Jahren in den roten Blocks, die abgerissen werden sollen. Sie liebt das Viertel, weil der Zusammenhalt hier groß sei. "Von mir aus könnten die Häuser stehen bleiben. Ganz ehrlich", sagt die 54-Jährige, die auch in der SWR-Doku über das Viertel mitwirkte. "Es müsste eben nur was gegen die Tiere gemacht werden, gegen die Kakerlaken. Wir haben hier alles voll." Vor kurzem sei nachts eine Kakerlake in ihr Ohr gekrabbelt. Und im Bad, einem kleinen Raum ohne Fenster, zeigt sie auf Schimmelflecken.

„Bayreuther Straße“: Protagonistin Patricia Robinson. © SWR/FILMREIF TV SWR

Schlimme Zustände

Es herrschen zum Teil schlimme Zustände in den Wohnblöcken in der Bayreuther Straße. Im Viertel helfen Streetworker und Sozialarbeiter von der Ökumenischen Fördergemeinschaft (ÖFG) in Ludwigshafen, wo sie können. Es gibt auch Street Docs, die sich ehrenamlich um die medizinische Versorgung der Bewohner kümmern.

Der Geschäftsführer der Fördergemeinschaft Walter Münzenberger hat nur wenig Verständnis dafür, dass die Stadt Ludwigshafen mit dem Bauprojekt in der Bayreuther Straße nicht in die Pötte kommt. Und das seit Jahrzehnten. Er sagt, er frage sich, warum die Verwaltung das Projekt nicht an einen extrenen Projektplaner auslagere, wenn der Verwaltung die Mitarbeiter fehlten. "Ich glaube erst daran, dass etwas in der Bayreuther Straße passiert, wenn die Bagger rollen", sagt Münzenberger. Seit 30 Jahren sind seine Sozialarbeiter in der Bayreuther im Einsatz. "Ich habe oft erlebt, dass man den Leuten vor Ort versprochen hat, dass sich was ändert." Und geändert habe sich dann nichts, oder nicht viel.

Die roten Blöcke in der Bayreuther Straße sollen abgerissen werden. Hier sollen neubauten entstehen - mit kleinen Wohnungen, die ein eigenes Bad haben SWR

Auch der ehrenamtliche Helfer Thomas Wolf hilft seit Jahren im Viertel. Er habe in den vergangenen Tagen viele Anrufe von Bewohnern bekommen, die frustriert seien, dass sich die Sanierung der Bayreuther Straße jetzt verzögere. Sie fühlten sich hingehalten von der Stadtverwaltung, sagt er.