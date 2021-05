An mehreren Schulen im Landkreis Germersheim verzögern sich die Bauprojekte wegen Lieferengpässen bei Baustoffen. Nach Angaben der Kreisverwaltung haben immer mehr Handwerksbetriebe Probleme, weil Materiallieferungen ausblieben und die Preise erheblich steigen würden. Laut Schulbehörde verzögern sich deshalb bereits Sanierungs- und Neubauarbeiten an vier Schulen im Landkreis Germersheim. Beispielsweise werde das neue Schulgebäude an der Integrierten Gesamtschule Kandel nicht - wie geplant - zum neuen Schuljahr fertig, weil die Möbel nicht rechtzeitig geliefert werden könnten. Auch am Europa Gymnasium in Wörth seien die Sanierungsarbeiten ins Stocken geraten. Dort seien etwa Dämmmaterialien oder Fertig-Decken viel später als erwartet lieferbar. Die Kreisbehörde rechnet damit, dass die Lieferengpässe andauern und sich alle Schulbauprojekte wegen der weltweiten Materialknappheit verteuern werden.