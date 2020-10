per Mail teilen

Das Schloss Villa Ludwigshöhe über der Stadt Edenkoben (Südliche Weinstraße) ist ein beliebtes Touristenziel. Doch seit knapp einem Jahr ist die ehemalige Sommerresidenz von Bayernkönig Ludwig wegen einer Generalsanierung geschlossen. Ein Baustellen-Update.

Die prächtige, ockergelbe Fassade der Villa Ludwigshöhe ist durch Baugerüste verdeckt. An der Villa gibt es gerade mehrere Baustellen.

Brandschutz auf den neusten Stand bringen

Es werden neue elektrische Leitungen verlegt. Für Brandmelde-Systeme und Feuerlöscher muss viel Platz geschaffen werden. Denn der Brandschutz des Edenkobener Schlosses sei technisch veraltet, erklärt Achim Weber, Leiter des für die Sanierung zuständigen Landesbetriebs in Landau.

Die Kronleuchter im Schloss sind sicherheitshalber verhängt. SWR

Ausbau der Alarmanlage für das gesamte Schloss

Die 1850 erbaute Villa beherbergt neben einer königlichen Einrichtung, auch eine bedeutende Gemälde- und Keramik-Sammlung. Bisher hätte die alte Alarmanlage nur den Ausstellungsbetrieb abgedeckt, teilte Projektleiterin Silke Lothschütz mit. Gerade werden auch Leitungen gelegt, um zukünftig, das ganze Schloss vor Dieben zu schützen.

Die Fensterrahmen müssen saniert werden. SWR

Spezialbehandlung der Fenster verlängert die Sanierung

Zurzeit ist im Schloss nichts zu holen. In den prächtigen Sälen herrscht gähnende Leere. Gemälde und Einrichtungsgegenstände sind in Depots eingelagert. Sogar einige Fensterflügel fehlen. Sie würden gerade in einer Werkstatt fachgerecht restauriert.

Die Fensterrahmen müssten dagegen, laut Bauexperten Weber, mühsam vor Ort ausgebessert werden. Die insgesamt 150 Fenster der Villa würden wohl erst im kommenden Jahr fertig restauriert. Dafür wurden besondere Spezialfimen angestellt.

Die neue Stahlkonstruktion unterhalb der Aussichtsterrasse. SWR

Untergrund der Aussichtsterrasse komplett erneuert

Das marode Dach unterhalb der Aussichtsterrasse ist inzwischen verschwunden: Dort wurde eine Stahlkonstruktion erneuert. Darüber komme laut Projektleiterin dann wieder ein Dach, und wie früher eine Holzkonstruktion, über die Besucher nach draußen treten können. Nach der Generalsanierung soll die Villa im Frühjahr 2022 wieder eröffnen.