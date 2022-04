per Mail teilen

Seit Jahren klafft ein großes Loch im Zentrum Ludwigshafens. Dort soll das neue Metropol-Hochhaus entstehen. Am Donnerstag hat der Investor erstmals den Besuch der Baugrube ermöglicht.

Die Geschichte des Metropols begann vor fast zehn Jahren: Ein Investor aus Baden-Württemberg kaufte das Grundstück am Berliner Platz in Ludwigshafen. Sein Projekt: Ein 120-Millionen Euro teures Hochhaus mitten im Stadtzentrum. Dann bremsten Finanzierungsprobleme und Betonwände eines alten Weltkriegsbunkers die Pläne aus. Jetzt sind die Hindernisse beseitigt. Es kann nun richtig losgehen mit den Bauarbeiten.

Fünf Meter tiefes Bauloch

Eine schwankende Metalltreppe geht hinunter in die Baugrube. Hier türmen sich Berge von zerkleinertem Bauschutt. Nach Monaten mit viel Lärm und Staub sind nun die massiven Betonwände des Weltkriegsbunkers beseitigt. Ein Teil der Schuttberge wird dazu genutzt, den ehemaligen Keller des früheren Kaufhauses am Berliner Platz zu verfüllen, sagt der Geschäftsführer von Timon Bauregie, Stephan Mertens. Früher stand an dieser Stelle der Kaufhof. Das Gebäude wurde als "Tortenschachtel" ein Wahrzeichen Ludwigshafens.

Erdgeschoss soll noch im Frühjahr stehen

Ist der ganze Schutt in der Baugrube beseitigt, können die eigentlichen Arbeiten für das neue Hochhaus beginnen. Mehr als 60 Bohr-Pfähle sollen für ein starkes Fundament in den Untergrund getrieben werden. Dann soll die Grundplatte hergestellt werden, im Frühjahr soll das Erdgeschoss stehen, so Stephan Mertens. Zwei 70 Meter hohe Bau-Kräne werden zur Jahresmitte erwartet. Alle zwei Wochen werde das Gebäude anschließend jeweils um ein Stockwerk weiter wachsen.

Ende 2024 soll Metropol fertig sein

70 Meter hoch wird das Metropol-Hochhaus, ein benachbarter Turm 29 Meter. Ins Erdgeschoss sollen Ladengeschäfte, auf neun Etagen will ein Hotel einziehen, darüber sind noch Büroflächen geplant. "Das Interesse daran ist groß, aber es sind auch noch freie Flächen zu haben", sagt der Geschäftsführer von Timon Bauregie.

Die Platanen am Berliner Platz müssen für den Bau der Tiefgarage vorübergehend ins Exil SWR

Platanen ziehen im Herbst um

Ein Teil des Metropol-Projektes ist der Bau einer Tiefgarage unter dem benachbarten Platanenhain. Die Bäume dort wurden gerade frisch zurückgeschnitten. Im Herbst sollen sie vorübergehend ausgepflanzt werden. Das wurde mit dem Investor so vereinbart. Nach Fertigstellung der Garage wird der Park mit den Platanen wieder hergestellt.