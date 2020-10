In den heißen und trockenen Sommern halten viele Bäume in den Städten dem Trockenstress nicht mehr Stand - auch in Ludwigshafen: Hier müssen in diesem Jahr rund 1.000 Bäume gefällt werden.

Und wieder fällt ein toter Baum. Dieses Mal ist es ein Feldahorn in der Ludwigshafener Gartenstadt. Der Grünstreifen neben der Wohnsiedlung sieht erschreckend aus: Überall ragen Baumstümpfe aus dem Boden. Folge des Klimwandels Baumsterben in Ludwigshafen Inzwischen ein häufiger Anblick in Ludwigshafen: gefällte, vertrocknete Bäume SWR Bild in Detailansicht öffnen Ein toter Baum, der bereits alle Blätter verloren hat, in der Ludwigshafener Rheinallee SWR Bild in Detailansicht öffnen Auch dieser Baum muss noch gefällt werden SWR Bild in Detailansicht öffnen Dieser Baum wurde bereits gefällt SWR Bild in Detailansicht öffnen Stadt muss immer mehr Bäume fällen Jahr für Jahr steigt die Zahl der toten Bäume, die in Ludwigshafen entfernt werden müssen, weil sie für Spaziergänger oder Autofahrer zur Gefahr werden. Morsche Äste drohen herabstürzen oder die Bäume bei Sturm gleich ganz umzustürzen. Der Leiter des städtischen Fachbereichs Umwelt, Rainer Ritthaler, sagt, die Innenstadt sei besonders betroffen. Hier sei es besonders heiß und trocken. Aber auch an den Randbezirken der Stadt zeigten sich zunehmend viel zu früh komplett braun gewordene Bäume. Ludwigshafen kann sich kaum neue Bäume leisten Besonders sichtbar ist es an Straßen und auf Plätzen, wenn ein Baum fehlt. Aber schnell nachpflanzen geht nicht, sagt Rainer Ritthaler. Denn dafür müsse zuerst das alte Wurzelwerk aus der Erde entfernt werden, Leitungen gesichert, Erde ausgetauscht und der Platz für den Baum im Asphalt vergrößert werden, damit er größere Überlebenschancen habe. Das Problem sind die hohen Kosten: 2.000 bis 3.000 Euro zahlt die Stadt pro neu gepflanztem Baum. Eine hochverschuldete Stadt wie Ludwigshafen kann sich nur etwa 120 Bäume pro Jahr leisten. Heißt: Fast 900 Lücken bleiben leer. Dabei wären schattenspendende Bäume in den Zeiten des Klimawandels besonders wichtig für das Stadtklima. Keine Lösung in Sicht Ein trauriger Zustand - und in diesen Zeiten ein schwerer Job, findet Baumpfleger Sebastian Falter, der die Bäume mit fällen muss. "Mittlerweile geht halt alles kaputt durch den Trockenstress und den ausbleibenden Regen. Gerade als Baumpfleger blutet einem da schon das Herz." Sebastian Falter, Baumpfleger Ein Baumpfleger fällt in der Ludwigshafener Gartenstadt einen vertrockneten Baum SWR