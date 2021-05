per Mail teilen

Der Bürgermeister von Annweiler spricht von einem "Riesengewinn für die Stadt", die Bürger haben noch Zeit für Einsprüche: Im Ortsteil Bindersbach (Kreis Südliche Weinstraße) erweitert ein Hotel sein Angebot mit Baum-und Holzhäusern.

Der Stadtrat von Annweiler hat am Mittwoch den Plänen des denkmalgeschützten "Jugendstilhotels Trifels", mehrere Baum- und Gästehäuschen zu bauen, einstimmig zugestimmt.

So sehen die bestehenden Baumhäuser des Hotels aus Jugendstilhotel Trifels

Hotel will Bettenkapazität um 200 Prozent erweitern

Die Hotelchefin im Ortsteil Bindersbach will durch die Holzhäuser am Waldrand ihre Bettenkapazität von 40 auf etwa 130 erweitern, außerdem sollen ein neuer Tagungsraum und ein Wellnessbereich entstehen. Der Bürgermeister von Annweiler Benjamin Seyfried (parteilos) sagte, er sehe in dem Bauprojekt einen Riesengewinn für die Stadt. Die Bürger können sich jetzt zwei Wochen lang die Pläne ansehen und mögliche Einwände oder Stellungsnahmen dazu abgeben.

Hotel hat Baupläne nochmal überarbeitet

Die Baupläne waren in Bindersbach zunächst auf Skepsis gestoßen: Anwohner fürchteten, dass Verkehr und Lärm durch die zusätzlichen Gäste stark zunehmen würden. Die Hotelchefin ließ deshalb die Pläne überarbeiten. Unter anderem soll es jetzt weniger Plätze in der Außengastronomie geben und Parkplätze außerhalb von Annweiler-Bindersbach geschaffen werden.