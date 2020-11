Forstarbeiter fällen zur Zeit viele Bäume in Wäldern in der Pfalz. Hitze und Trockenheit haben den Bäumen zugesetzt. Jederzeit kann Totholz herunterfallen.

Vor allem bei starkem Wind können tote Äste oder umstürzende Bäume eine Gefahr sein. Beispielsweise im Schifferstadter Wald sind zurzeit täglich Forstarbeiter unterwegs, um diese Gefahr zu beseitigen. Die Verantwortlichen wollen nicht abwarten, bis ein abgestorbener Baum irgendwann von allein umkippt.

Förster Georg Spang begutachtet im Schifferstadter Wald Bäume SWR

Viele Menschen in den Wäldern

Alles was gefährlich ist und zu nah an Wanderwegen steht, komme weg, sagt Förster Georg Spang vom Revier Schifferstadt. Normalerweise gilt für Waldbesitzer nur entlang von Straßen und Bahnlinien die Verkehrssicherungspflicht. Dort müssen Bäume von Totholz befreit oder morsche Bäume gefällt werden. In den Wäldern der Rheinebene wolle man vorsorgen, weil hier viel mehr Menschen unterwegs sind - jetzt in Zeiten von Corona ganz besonders, erklärt der Förster. Städtische Parks sind zur Zeit oft geschlossen.

Wald kann lebensgefährlich werden

Eine Verpflichtung, überall im Wald gefährliche Bäume zu fällen, besteht nicht. Die riesige Fläche im Pfälzer Wald könnte auch gar nicht regelmäßig bearbeitet werden. Bei Sturm kann dort der Wald lebensgefährlich werden. Der Förster rät aber bei Sturm oder starkem Wind auch von einem Waldbesuch ab. An manchen Stellen im Schifferstadter Wald seien 80 Prozent der Bäume geschädigt- vor allem wo der Boden besonders sandig ist. Die Wurzeln reichen nicht mehr ans Grundwasser heran.

Mindestens 500 Bäume sind bereits oder werden markiert, und sollen in den kommenden Tagen und Wochen fallen. Die entstandenen Lücken bleiben nicht: Insgesamt sind im Revier des Försters 15.000 junge Bäume gesetzt worden.