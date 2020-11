per Mail teilen

Die dreitägige Baumesse in Bad Dürkheim ist jetzt doch noch kurzfristig vom Oberverwaltungsgericht in Koblenz gestoppt worden. Dennoch sind Besucher vor Ort.

Messen sind laut der jüngsten Corona Landesverordnung nicht erlaubt. Der Messebetreiber hatte zunächst erfolgreich am Verwaltungsgericht in Mainz gegen diese Verordnung geklagt. Das Land Rheinland-Pfalz hat wiederum am Oberverwaltungsgericht Koblenz eine Aussetzung dieses Gerichtsbeschlusses erwirkt.

Oberverwaltungsgericht in Koblenz dpa Bildfunk Picture Alliance

"Messen nicht mit Kaufhäusern vergleichbar"

Das OVG begründet seine Entscheidung unter anderem damit, dass das Verbot von Messen einem Gesamtkonzept zum Infektionsschutz diene, so wie es der Bund-Länder-Beschluss vom 28. Oktober vorsehe. Auf der Messe würden in zu kurzer Zeit zu viele Menschen zusammenkommen. Dies entspreche nicht dem aktuellen Gebot der Kontaktreduzierung. Messen seien auch nicht mit Möbelhäusern oder Baumärkten vergleichbar, bei dem sich der Publikumsverkehr viel mehr verteile.

Besucher und Ordnungskräfte vor den Messezelten SWR

Interessierte dennoch vor Ort

Am Vormittag waren dennoch etliche Besucher gekommen, die aufs Messegelände auf dem Wurstmarkt-Platz wollten. Sie kamen jedoch nicht in die Zelte. Standbetreiber fingen an, abzubauen und trugen ihre Aufbauten raus.

Der Messebetreiber hatte sich zunächst erfolgreich gegen das Verbot gewehrt. Das Verwaltungsgericht Mainz hatte dem Veranstalter in einem Eilantrag das Recht zugesprochen, die dreitägige Baumesse, die am Freitag beginnen sollte, unter strengen Hygieneauflagen zu veranstalten. Die Messe könne mit großen Shoppingcentern und Möbelhäusern verglichen werden, hieß es in der Begründung. Das Gericht war dabei vom Gleichheitsprinzip ausgegangen.

Der Messebetreiber hatte 120 Aussteller aus der Region erwartet sowie rund 6.000 Besucher insgesamt an den drei Messetagen. Bei der Spezialmesse dreht sich alles rund um die Themen Bauen, Renovieren und Sanieren.

Logo der Baumesse in Bad Dürkheim BaumesseE GmbH

Im Jahr 2019 waren knapp 20.000 Besucher zu der Messe in Bad Dürkheim gekommen.