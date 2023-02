Baum fällt im südpfälzischen Dörrenbach auf Grundschule

Es hätte böse enden können: In Dörrenbach (Kreis Südliche Weinstraße) ist eine Fichte auf das Gelände der Grundschule gestürzt. Glücklicherweise waren Faschingsferien.

Spielende Kinder hatten an Rosenmontag den umgestürzten Baum entdeckt. Er war von einem Nachbargrundstück auf das Gelände der "Grundschule am Kastanienwald“ in Dörrenbach gekracht. Verletzt wurde niemand. Das Außengelände wurde beschädigt.

Keine Kinder auf dem Gelände als der Baum umfällt

"Der Baum ist umgefallen, als keine Schule war, also keine Kinder da waren“, sagte Schulleiterin Heike Stengel dem SWR. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Das Waldspielgelände der Grundschule bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Schaukel, Klettergerüst, das kleine Fußballfeld, all das können die Kinder erst einmal nicht nutzen. "Das ist eine Einschränkung für unsere Grundschule, denn dieser Teil des Geländes hat einen hohen Spielwert“, erklärt die Schulleiterin.

Sorge vor weiteren umstürzenden Bäumen in Dörrenbach

Die Schule wartet nun darauf, wie es weitergeht mit dem abgesperrten Bereich. "Unser Interesse ist, dass der Grundstücksbesitzer schnellstmöglich den Baumbestand prüft und Bäume fällt, sollten weitere Gefahrenquellen für die Kinder da sein.“ Auf dem Schulgelände selbst wurden ein Zaun und eine Pergola aus Holz durch den Baum zerstört. "Wer sich wann darum kümmert, steht auch noch nicht fest“, so die Schulleiterin.

Umgestürzter Baum wurde zersägt. SWR

Die für die Schule zuständige Verbandsgemeinde Bad Bergzabern macht deutlich, dass der Grundstücksbesitzer seine Bäume kontrollieren und eine Rückmeldung geben muss. Ein Zeitpunkt steht noch nicht fest. "Das besprechen wir bald“, sagte Klemens Ott, der sich bei der Verbandsgemeinde als Beigeordneter um die Grundschulen kümmert.

Der Zaun um die Grundschule und eine Pergola wurden zerstört. SWR

Bäume auf den Schulhöfen vor kurzem überprüft

Klemens Ott, der sich bei der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern als Beigeordneter um die Grundschulen kümmert, sagte dem SWR, dass erst vor Kurzem die Schulhöfe aller vier Grundschulen in der Verbandsgemeinde überprüft wurden. In Dörrenbach sei dabei auch ein Blick auf das Nachbargrundstück geworfen worden: "Aber da haben wir ja keine weitere Befugnis“, so Ott. Bei den Untersuchungen sei Totholz entdeckt worden. "Nach dem Vorfall in Dörrenbach müssen wir da jetzt in die Pötte kommen."

Tote Bäume auf dem Gelände sollen überprüft und gegebenenfalls entfernt werden SWR

VG Bergzabern: Grundschule in Dörrenbach ist "Sonderfall“

Der Beigeordnete verweist allerdings darauf, dass die Grundschule in Dörrenbach ein Sonderfall sei, weil sie direkt am Wald liege. Bei den drei anderen Grundschulen der Verbandsgermeinde in Steinfeld, Gleiszellen-Gleishorbach und Bad Bergzabern gebe es keine Gefahr, dass Bäume aus benachbarten Grundstücken umstürzen.

Grundstücksbesitzer will Bäume untersuchen

Nach dem Vorfall hat sich nach Angaben der Verbandsgemeinde der Grundstücksbesitzer gemeldet. Er werde die an den Schulhof angrenzenden Bäume überprüfen und nicht sichere Bäume entfernen. Außerdem will die Verbandsgemeinde noch den Besitzer eines weiteren angrenzen Grundstücks anschreiben. Bis auf Weiteres bleibt ein Teil des Schulgeländes für die 115 Kinder der Dörrenbacher Grundschule gesperrt.