In Neustadt ist am Morgen an einer Baustelle ein Baukran umgestürzt und hat ein Fahrzeug beschädigt. Wie Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt. Der Kran kippte um als Arbeiter damit beschäftigt waren in abzubauen. Der Schaden an dem PKW beträgt 2.500€. Die Schadenshöhe an dem Baukran ist noch unklar.