Landwirte und Winzer aus der Pfalz wollen beim Treffen der Europäischen Agrarminister am morgigen Sonntag in Koblenz gegen die aktuelle Agrarpolitik demonstrieren. Nach Angaben des Sprechers einer landwirtschaftlichen Protestinitiative wollen die Landwirte in Traktor-Kolonnen und mit Bussen anreisen. Landwirte und Winzer unter anderem aus Kandel, Bad Dürkheim und Neustadt haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam gegen die aktuellen Beschlüsse der Agrarpolitik zu demonstrieren. Zum Auftakt am Sonntag werden sie zusammen mit rund 200 Landwirten aus ganz Deutschland zum ersten Mal auf die Minister treffen. Wie der Sprecher mitgeteilt hat, sind bis zum Ende des Ministertreffens am Dienstag täglich größere Kundgebungen geplant. Die pfälzischen Landwirte fordern einen besseren Schutz gegenüber preiswerten Agrarprodukten aus dem Ausland. Sie kritisieren, dass es in vielen Ländern keine angemessenen landwirtschaftlichen Standards gebe, wodurch die Lebensmittel dort günstiger verkauft werden könnten.