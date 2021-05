per Mail teilen

In Bad Dürkheim beginnen heute offiziell die Bauarbeiten für eine neue Therme. Zum ersten Spatenstich wird am Nachmittag Ministerpräsidentin Dreyer erwartet. Von den Baukosten in Höhe von rund 35 Millionen Euro trägt das Land Rheinland-Pfalz 11 Millionen.

Die Therme steht neben dem Freizeitbad „Salinarium“ und soll 2023 eröffnet werden. Laut Stadtverwaltung besteht die Therme aus einem Thermalbad mit Innen- und Ausbereich sowie einer Saunalandschaft.