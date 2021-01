per Mail teilen

Der Bauausschuss der Stadt Ludwigshafen entscheidet am Montag über gestiegene Kosten bei zwei Brandschutz-Sanierungs-Projekten. Insgesamt geht es um mehr als eine Million Euro. Bei den Sanierungsarbeiten im Wilhelm-Hack- Museum wurde nach Angaben der Stadt festgestellt, dass entgegen der Vorschriften in den Zwischendecken keine Brandmelder vorhanden sind. Die alte Brandmeldeanlage sei aber nicht einfach aufrüstbar, eine neue Melde-Technik müsste installiert werden. Mehrkosten: 500.000 Euro. In der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch steigen die Gesamtkosten voraussichtlich um etwa 600.000 Euro. Nach Angaben der Stadt wurde beim Ausräumen der alten Möbel aus Klassen und Lehrerzimmer festgestellt, dass viele beschädigt sind, und nicht mehr verwendet werden können. Die Stadt rechne mit einem Zuschuss von der zuständigen Landes-Schulbehörde.