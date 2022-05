Stromschlag bei Bauarbeiten an Bahnstrecke

Bei Bauarbeiten an der Bahnstrecke in Neustadt/Weinstraße hat ein Baustellen-Mitarbeiter nur durch viel Glück keinen schweren Stromschlag abbekommen. Eine Bundespolizeistreife leistete erste Hilfe. Der Baustellenmitarbeiter hatte den Auftrag, im Neustadter Hauptbahnhof die Oberleitung zu erden, so die Bundespolizei. Der Strom sei jedoch nicht abgestellt gewesen. Die Bundespolizisten hätten bei ihrem Streifengang plötzlich einen lauten Knall gehört und zwei Lichtbögen gesehen. Sie hätten den Baustellenmitarbeiter äußerlich unverletzt, aber unter Schock aufgefunden. Der Mann sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Ursache des Unfalls war nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei offenbar ein menschlicher Fehler im Betriebsablauf. Die Oberleitung habe eine Stromstärke von über 1000 Ampere und eine Spannung von 15000 Volt, das ist 65 Mal mehr als in Steckdosen zu Hause.