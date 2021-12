An der Baustelle auf der A 65 zwischen Haßloch und Neustadt Nord gibt es Verzögerungen. Das teilte die zuständige Autobahn Gesellschaft mit. Deshalb steht noch bis Mittwochnachmittag nur eine Spur in Fahrtrichtung Karlsruhe zur Verfügung. So lange bleibt auch die Anschlussstelle Haßloch gesperrt. Eigentlich hätten schon seit Montag wieder beide Spuren in dem Bereich befahrbar sein sollen.