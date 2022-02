Vorbereitungen für Bau des Polizeipräsisiums

In Ludwigshafen beginnen die ersten Vorbereitungen für den Bau des neuen Polizeipräsidiums. Der Standort ist in der Innenstadt in der Heinigstraße. Nach Angaben des zuständigen Landesbetriebs werden Anfang der nächsten Woche Bäume gefällt. Im Frühjahr soll das Grundstück dann auf Kampfmittel untersucht werden. Die Tiefbauarbeiten sollen im Herbst beginnen. In vier Jahren soll das neue Polizeipräsidium fertig sein. Der Baubeginn hat sich deutlich verzögert, weil die Pläne geändert wurden, da mehr Räume benötigt wurden als ursprünglich gedacht. Eigentlich sollte das neue Polizeipräsidium schon im kommenden Jahr fertig sein. Die Baukosten hat der Landesbetrieb LBB zuletzt mit 117 Mio. Euro beziffert.