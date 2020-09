Die Stadt Ludwigshafen hat am Donnerstag erste Einzelheiten der leicht veränderten Planung im Fall der maroden Hochstraße Nord vorgestellt. Sie könnte zur Folge haben, dass sich die Bauzeit deutlich verkürzt und das Rathauscenter doch noch abgerissen wird.

Die bisherige Planung sieht vor, dass in Ludwigshafen zunächst die Hochstraße Nord abgerissen und danach - an gleicher Stelle - die ebenerdige Stadtstraße gebaut wird. Diese Pläne stammen aus dem Jahr 2014. Geschätzte Bauzeit: Acht Jahre. Die neue Idee lautet nun: Das marode Rathaus der Stadt neben der Hochstraße wird gleich mitabgerissen und leicht versetzt neu gebaut. Auf der freiwerdenden Fläche soll dann die neue Stadtstraße entstehen.

Rathaus und Teilstück Hochstraße in Ludwigshafen dpa Bildfunk picture alliance / Uwe Anspach/dpa

Hochstraße Nord während Bauarbeiten weiter befahrbar?

Die wichtige Verkehrsader Hochstraße Nord könnte so während der gesamten Bauzeit voll im Betreib bleiben. Und die Bauzeit ließe sich um zwei Jahre verkürzen: Statt in acht Jahren könnte das Großprojekt so schon in sechs Jahren abgewickelt werden. Ende September soll der Ludwigshafener Stadtrat über die neuen Pläne entscheiden.