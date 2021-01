Die Chemie-Gewerkschaft IGBCE kritisiert den angekündigten Stellenabbau bei der BASF. Der Chemiekonzern will bis Ende 2022 seine Dienstleistungseinheit „Global Business Services“ umbauen und weltweit 2.000 Stellen einsparen.

Am Standort Ludwigshafen sind laut BASF davon rund 600 Arbeitsplätze betroffen. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter im Einkauf, im Personal- und Gesundheitswesen oder der Arbeitssicherheit. Diese Dienstleistungen sollen künftig in drei Zentren in Berlin, Kuala Lumpur und Montevideo gebündelt werden. Viele Abläufe sollen auch digitalisiert werden. Die Gewerkschaft fürchtet dadurch eine stärkere Arbeitsverdichtung. In einer Mitteilung der IGBCE heißt es, die BASF verliere erfahrene Mitarbeiter und spare an der falschen Stelle. Die BASF erhofft sich durch den Stellen-Abbau jährlich über 200 Millionen Euro einzusparen. Betriebsbedingte Kündigungen soll es aber keine geben. Laut Gewerkschaft sind die Beschäftigten dennoch über den Stellenabbau verunsichert.