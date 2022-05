BASF unterzeichnet Vertrag über Windenergie von der Nordsee

Die BASF und der Energiekonzern Ørsted haben einen Vertrag über Lieferung deutscher Offshore-Windenergie mit einer Laufzeit von 25 Jahren unterzeichnet. Nach BASF-Angaben ist in dem Liefervertrag ein Festpreis vereinbart. Vorgesehen sei die Abnahme von 186 Megawatt Leistung aus dem geplanten Windpark Borkum Riffgrund 3 in der deutschen Nordsee, teilte die BASF in Ludwigshafen mit. Der Windpark werde 2025 in Betrieb gehen. "Die Liefervereinbarung sei ein weiterer wichtiger Schritt, um zusätzliche Mengen erneuerbarer Energie für BASF zu sichern", so der BASF-Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller. Die BASF hatte bereits im Juni mit dem Energieunternehmen Vattenfall den Kauf von fast der Hälfte eines geplanten Windparks an der niederländischen Küste vereinbart. Der Chemiekonzern will bis zum Jahr 2050 klimaneutral produzieren.