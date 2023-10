BASF weiht Windpark in den Niederlanden ein

In der Nordsee ist am Freitag ein gigantischer Windpark eingeweiht worden. Er soll in der Lage sein, 1,5 Millionen Haushalte mit Energie zu versorgen. Einer der Eigentümer: die BASF in Ludwigshafen.

Der Offshore-Windpark Hollandse Kust Zuid 1-4 liegt in der Nordsee zwischen den Städten Scheveningen und Zandvoort. Mit 139 Turbinen ist er laut BASF einer der größten Offshore-Windparks der Welt. Theoretisch soll er nach der Fertigstellung im kommenden Jahr in der Lage sein, 1,5 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen. Der Windpark gehört der BASF, dem Energieversorger Vattenfall und dem Versicherungskonzern Allianz. 2024 soll der Windpark betriebsbereit sein BASF / Matthias Ibeler Hälfte des Stroms geht an die BASF BASF-Chef Martin Brudermüller sagte, Hollandse Kust Zuid solle der BASF vor allem helfen, den CO2-Fußabdruck in Europa zu verringern, also: Strom aus Wind zu erzeugen, ohne dass Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird. Etwa die Hälfte des Stroms, der im kommenden Jahr mit Hilfe des Windparks erzeugt werden soll, geht Brudermüller zufolge an die BASF. Der Chemiekonzern mit Sitz in Ludwigshafen will seine Treibhausgasemissionen nach eigenen Angaben bis 2030 um 15 Prozent senken.