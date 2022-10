Ludwigshafen: BASF will ab 2025 jährlich halbe Milliarde Euro einsparen

per Mail teilen

Der Chemiekonzern BASF plant, zukünftig jährlich 500 Millionen Euro einzusparen. Dafür sollen auch Arbeitsplätze wegfallen.

Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, sollen mehr als die Hälfte der Kosten am Standort Ludwigshafen eingespart werden. Das Sparprogramm werde auch einen Stellenabbau beinhalten, teilte ein Unternehmenssprecher dem SWR mit. Dieser werde "wie man das von der BASF kennt", so der Sprecher, "sozialverträglich sein" und "rechtzeitig mit den Arbeitnehmervertretungen besprochen."

Demnach seien am Standort Ludwigshafen aufgrund einer Standortvereinbarung bis Ende 2025 betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen, man wolle aber Gespräche mit dem Betriebsrat aufnehmen.

Betriebsrat der BASF reagiert überrascht

Der Betriebsratsvorsitzende Sinischa Horvat ist nach eigenen Angaben über die geplanten Stellenstreichungen bislang noch nicht informiert worden: "Ich bin ein bisschen überrascht von der Ankündigung, ich weiß keine Details", sagte er dem SWR.

Der Betriebsrat werde sich in den kommenden Tagen mit der Geschäftsleitung zusammensetzen. Horvat machte aber klar: "Es geht nicht, dass Stellen gestrichen werden und die gleiche Arbeit auf weniger Schultern verteilt wird. Das machen wir nicht mit! Das ist eine rote Linie, die nicht überschritten wird."

Weniger Gewinn gemacht: BASF will sparen

Grund für den Sparkurs ist laut BASF ein starker Gewinneinbruch im dritten Quartal. Vor allem in Europa und besonders in Deutschland sei das Ergebnis schwächer ausgefallen als erwartet, so die BASF.

Kurzfristige mögliche Einsparungen sollen demnach sofort erfolgen. Weitere Maßnahmen würden derzeit erarbeitet und Anfang 2023 kommuniziert.

Die BASF in Ludwigshafen BASF

Gewinneinbruch im dritten Quartal

Die BASF ist der größte industrielle Gasverbraucher in Deutschland und leidet unter dem starken Anstieg der Energie-, aber auch der Rohstoffkosten. Im dritten Quartal 2022 war der Gewinn des Chemiekonzerns um 28 Prozent eingebrochen.

In Ludwigshafen beschäftigt die BASF 39.000 ihrer weltweit 110.000 Mitarbeiter. Die BASF ist laut eines Branchen-Informationsdienstes der weltweit umsatzstärkste Chemiekonzern.