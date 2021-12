BASF verkauft Anteile an Windpark-Projekt

Das Chemieunternehmen BASF hat rund ein Viertel seiner Anteile am niederländischen Windpark Hollandse Kust Zuid an das Versicherungsunternehmen Allianz verkauft. Zum Preis machten die Unternehmen keine Angaben. Wie die BASF mitteilte, besitzt sie jetzt noch 24,3 Prozent der Anteile an dem Windpark. Sie hatte erst im Juni für 300 Millionen Euro Anteile an dem Offshore-Projekt gekauft. Der Windpark soll 2023 vollständig in Betrieb gehen. Die BASF will einen Teil ihres Energieverbrauchs in Europa darüber decken.