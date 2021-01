Der Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen setzt in den kommenden Jahren verstärkt auf die sogenannte Kreislaufwirtschaft und will damit den Umsatz auf 17 Milliarden Euro verdoppeln. Dazu will die BASF künftig Abfälle vermeiden, Produkte wiederverwenden und Rohstoffe zurückgewinnen. So will das Unternehmen ab 2025 in seinen Produkten 250.000 Tonnen recycelte Rohstoffe anstelle von fossilen Rohstoffen verarbeiten. Dazu hat das Unternehmen am Donnerstag verschiedene Projekte vorgestellt. Zum Beispiel, wie aus Batterien von Elektroautos mithilfe chemischer Verfahren wertvolle Metalle zurückgewonnen werden können oder wie das mechanische Recycling von Kunststoff optimiert werden kann. Man unterstütze den Green Deal der EU für ein klimaneutrales Europa 2050 sagte BASF-Chef Martin Brudermüller. mehr...