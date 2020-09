per Mail teilen

Der Chemiekonzern BASF will weltweit rund 2.000 Stellen streichen. Damit könnte der Ludwigshafener Konzern nach eigenen Angaben viel Geld einsparen.

Es sollen laut BASF bis Ende des Jahres 2022 vor allem Jobs von Mitarbeitern gestrichen werden, die nicht bei der Herstellung von Chemikalien eingesetzt werden. Damit sollen pro Jahr 200 Millionen Euro eingespart werden, teilte das Unternehmen mit.

BASF-Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller dpa Bildfunk Picture Alliance

Unter anderem Personalabteilung, Rechnungswesen und Kommunikationssparte betroffen

Es handele sich um Beschäftigte, die in der Personalabteilung, im Rechnungswesen, der Kommunikationssparte und den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit beschäftigt werden, schreibt die BASF in einer Pressemitteilung. Weltweit arbeiteten 8.400 Mitarbeiter in diesem Sektor, teilte das Unternehmen mit.

Stellenabbau auch an BASF-Stammsitz Ludwigshafen unklar

Wie viele Mitarbeiter am Stammsitz Ludwigshafen betroffen sind, könne man noch nicht sagen, hieß es auf SWR-Anfrage. Die Stellen sollen vor allem durch natürliche Fluktuation und altersbedingte Abgänge wegfallen. Mitarbeitern sollen zudem offene Stellen in anderen Unternehmens-Bereichen oder Abfindungen angeboten werden, so die BASF.

Blick auf das BASF-Werksgelände in Ludwigshafen dpa Bildfunk picture alliance / dpa

Bereits im vergangenen Sommer hatte der Chemiekonzern die Streichung von 6.000 Stellen bekanntgegeben, um dadurch zwei Milliarden Euro pro Jahr zu sparen. Insgesamt hat die BASF derzeit mehr als 117.000 Mitarbeiter weltweit.

Die Corona-Krise und eine schwache Nachfrage der Autoindustrie hatten zuletzt die Geschäfte des Chemiekonzerns belastet. Angesichts der anhaltend hohen Unsicherheit der wirtschaftlichen Entwicklung hat der Konzern bislang keine Ziele für das Gesamtjahr 2020 ausgegeben.