BASF rutscht ins Minus

Bei der BASF laufen die Geschäfte weiterhin schlecht. Der Chemiekonzern hat im 3. Quartal jetzt sogar einen Verlust gemeldet und rund 28 Prozent weniger Umsatz gemacht - im Vergleich zum Vorjahr. Hartmut Reitz mit den Einzelheiten:

Unterm Strich steht im 3. Quartal für die BASF ein Minus von 249 Millionen Euro – in der gleichen Zeit hatte der Chemiekonzern vergangenes Jahr noch einen Gewinn von 909 Millionen gemacht. Wie die BASF mitteilt, sind für das Minus auch die Probleme im Öl- und Gasgeschäft von Wintershall-Dea verantwortlich – das ist ein Tochterunternehmen der BASF. Aber auch insgesamt läuft es nicht gut: Der Umsatz ging um 28 Prozent zurück – die BASF hat weniger verkauft und meist auch zu niedrigeren Preisen als noch vor einem Jahr. Der Chemiekonzern hatte wegen der hohen Kosten in Europa und den Absatzproblemen bereits ein Sparprogramm aufgelegt – auch am Standort Ludwigshafen wird in der Verwaltung Personal abgebaut, auch einzelne Produktionsanlagen werden stillgelegt, 2500 Stellen sollen wegfallen.