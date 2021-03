In einer Produktionsanlage im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen sind am Morgen eine Chemikalie und ein giftiges Gas ausgetreten. Wie das Unternehmen mitteilt, kam es danach zu einem Brand mit einer weithin sichtbaren Rauchwolke. Nach BASF-Angaben steht die Ursache des Produktaustritts noch nicht fest. Ein Mitarbeiter, der sich in der Nähe der Austrittsstelle befand, sei vorsorglich zur Beobachtung in die Werksambulanz gebracht worden. Über Kühlwasserkanäle seien mindestens 150 Kilogramm der Chemikalie (Methyldiethanolamin) in den Rhein gelangt. Der Stoff sei als schwach wassergefährdend eingestuft. Laut BASF ist der Brand unter Kontrolle und sei durch die BASF-Werkfeuerwehr auf ein lokal begrenztes Anlagenteil eingedämmt worden. Überschüssige Gase würden über Fackeln verbrannt. Die Umweltmesswagen der BASF habe keine erhöhten Werte festgestellt.