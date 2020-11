Die BASF will künftig den LKW-Verkehr an einer neuen Hauptzufahrt im Norden des Werkes abfertigen, um Baustellen an den Hochstraßen in der Ludwigshafener Innenstadt zu umgehen. Am Montag stellt der Chemiekonzern dem städtischen Bauausschuss die Einzelheiten vor. Wegen der zu erwartenden Staus durch den Abriss und Neubau der Ludwigshafener Hochstraßen ist es laut BASF besser, wenn die meisten der 2.100 Lastwagen, die täglich das Werk ansteuern, über die A6 kommen und bei der Kläranlage aufs Betriebsgelände einfahren. Dort sollen deshalb 220 LKW-Parkplätze entstehen. Dieses Areal liegt auf Frankenthaler Gebiet. Zwischen der Kläranlage und dem Frachtterminal am Nordhafen will die BASF eine zwei Kilometer lange Straße für die LKW bauen lassen. Sie würde ausschließlich über werkseigene Flächen führen. Die neue, sogenannte Nordroute wird frühestens 2024 fertig sein.