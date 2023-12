Ludwigshafen: BASF plant, mehrere Unternehmensbereiche auszugliedern

Der Chemiekonzern BASF steht vor einem massiven Umbau. Der Vorstand der BASF hat entschieden, mehrere Bereiche des Chemieunternehmens auszugliedern, kündigte das Unternehmen am Donnerstag an.

Es geht um das Agrarchemiegeschäft sowie das Geschäft mit Batteriematerialien und den sogenannten Coating-Bereich, wo unter anderem Fahrzeuglacke und Bautenfarbe hergestellt werden. Die Unternehmensbereiche sollen laut dem Ludwigshafener Chemiekonzern aus der BASF SE herausgelöst und in rechtlich eigenständige Tochtergesellschaften überführt werden. Ein Verkauf der Bereiche sei aber nicht geplant.

Die BASF wolle durch diesen Schritt ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern, sagte Finanzchef Dirk Elvermann zu dem Vorhaben. Geschäfte, die nicht so tief in den Verbund integriert seien, würden so außerdem "mehr Raum erhalten", um den Kunden-Bedürfnissen besser gerecht zu werden, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns.

Gleichzeitig sollen die ausgegliederten Bereiche weiter von den Vorteilen des Verbundes profitieren.

IGBCE: Erheblicher Teil der Belegschaft in Ludwigshafen betroffen

Von der Ausgliederung sind knapp 2.500 Beschäftigte betroffen, so die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) am Donnerstag. Kündigungen seien aber nicht geplant.

Der Bezirksleiter der IGBCE, Gunther Kollmuß, kritisierte das Vorgehen der Unternehmensspitze.

Das Jahr endet für die Beschäftigten, wie es begonnen hat, mit schlechten Nachrichten, die Kolleginnen und Kollegen verunsichern.

Es sei äußerst unsensibel, so eine Entscheidung kurz vor Weihnachten kund zu tun. "Von besinnlicher Weihnacht kann bei den Betroffenen keine Rede mehr sein", so Kollmuß. Einzig, dass es keine Kündigungen gebe, sei ein Lichtblick.

Betriebsrat und Gewerkschaft fordern neue Standortvereinbarung

Auch der Betriebsratvorsitzende Sinischa Horvat zeigt sich besorgt über diese Entwicklung am BASF-Standort Ludwigshafen. Der Betriebsrat habe sich die Ausgliederung der Unternehmensbereiche nicht gewünscht. Jetzt gehe es darum, diese Überleitung zu gestalten.

Gewerkschaft und Betriebsrat kündigten an, dabei für bestmögliche Bedingungen in dem anstehenden Veränderungsprozess zu kämpfen, ebenso wie für klare Zukunftsaussichten für die Beschäftigten. Die Arbeitnehmervertreter dringen auf eine eine neue Standortvereinbarung bis 2030. Die aktuelle gilt nur noch bis 2025. Die IGBCE fordert außerdem den Verzicht auf den Verkauf des Werks, damit die ausgelagerten Unternehmensbereiche im erweiterten Verbund der BASF bleiben.

Die BASF plant mehrere Unternehmensbereiche auszugliedern - darunter auch die "Agricultural Solutions" Pressestelle BASF SE

Standort Ludwigshafen: Gewerkschaft fordert von der BASF zukunftsweisende Investitionen

Außerdem seien Zusagen für weitere Investitionen für nachhaltige Produkte und Anlagen nötig. Die Beschäftigten bräuchten eine verlässliche Antwort auf die Frage, wie es mit dem Standort weitergehe, wenn die "aktuellen Zugpferde gehen". Gewerkschaft und Betriebsrat fordern von der Unternehmensspitze daher volle Transparenz gegenüber den Beschäftigten.