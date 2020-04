Deutsche Ärzte haben sich am Donnerstag in Ludwigshafen in einer Videokonferenz mit Corona-Experten in China ausgetauscht. Abgehalten wurde die virtuelle Konferenz in Räumen der BASF.

Das Klinikum Ludwigshafen, die BG-Unfallklinik und die BASF hatten die Video-Konferenz gemeinsam mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium organisiert. Bei der Video-Konferenz ging es nach Angaben der BASF um die aktuelle Situation in China und die Erfahrungen, die die chinesischen Ärzte während der Hochphase der dortigen Corona-Welle in der Provinz Hubei gemacht haben. Corona-Experten an zwei BASF-Standorten Nach Angaben des Chemieunternehmens saßen die deutschen Ärzte - unter anderem aus Köln und Koblenz - in einem Konferenz-Saal der BASF in Ludwigshafen und waren per Video mit rund 20 chinesischen Ärzten aus der am stärksten von Corona betroffenen Provinz Hubei verbunden. Die BASF hatte die chinesischen Experten dafür nach eigenen Angaben an ihren Unternehmensstandort ins südchinessiche Zhanjiang geflogen. Dort saßen die Experten in einem Konferenzsaal und beantworteten per Video Fragen der deutschen Ärzte. Fragen waren beispielsweise, wie die chinesischen Ärzte mit positiv getesteten Patienten und deren Kontaktpersonen umgehen, wie bewusstlose oder schwer verletzte Patienten behandelt werden oder ob Klinikpersonal auf Antikörper getestet werde. Die Konferenz-Schalte wurde aufgezeichnet und soll anschließend ins Internet gestellt werden.