Die BASF veranstaltet am Donnerstagnachmittag von 15 bis 17 Uhr eine online-Berufsberatung für Schulabgänger und ihre Eltern. Jugendliche können dabei mit BASF-Auszubildenden und Ausbildern in einem live-Chat ins Gespräch kommen. Vorgestellt werden Ausbildungsberufe in den Bereichen Mechatronik, Metall- und Elektrotechnik.