BASF-Maschinenöl geht in Ludwigshafen-Oppau und Edigheim nieder

Am Donnerstagabend ist bei der BASF Maschinenöl ausgetreten - ein Ölfilm hat sich über die Ludwigshafener Stadtteile Oppau und Edigheim ausgebreitet. Die BASF gab Entwarnung: Das Öl sei nicht gesundheitsgefährdend.

Nach BASF-Angaben ist das Maschinenöl in einer Anlage im Werkteil Nord ausgetreten. Es habe sich als öliger Film im angrenzenden Stadtteil Oppau und Edigheim niedergeschlagen. Das Maschinenöl soll beispielsweise Autos verunreinigt haben.

Der Ludwigshafener Stadtteil Oppau soll vom Maschinenöl-Austritt der BASF betroffen sein. SWR

Was war Ursache für den Ölfilm der BASF?

Ursache für den Ölfilm ist nach Angaben der BASF ein technischer Defekt. Nachdem anfangs noch unklar war, welches Produkt beim Herunterfahren einer Anlage ausgetreten war, gab die BASF noch Donnerstagabend Entwarnung: Die Analysen hätten demnach ergeben, dass es sich um handelsübliches Maschinenöl handelt. Das Maschinenöl sei kein Gefahrstoff und nicht gesundheitsgefährdend.

BASF: Gartengemüse und Obst nach dem Waschen verzehrbar

Zunächst hatte die BASF die Bürger aufgerufen, kein Obst und Gemüse aus dem Freien zu verzehren. Inzwischen hieß es, das Obst und Gemüse könne ohne Probleme nach dem Waschen verzehrt werden. Der Ölfilm lasse sich auch mit Wasser und Spülmittel reinigen. Da der Ölfilm teilweise auch auf Autos in Edigheim und Oppau gelandet sein soll, bietet der Chemiekonzern an, die Reinigungskosten zu übernehmen. Die BASF richtet heute an Tor 5 ab 9 Uhr eine Infostelle für Bürger ein.

Für weitere Infos ist das kostenlose Bürgertelefon der BASF ab 8 Uhr unter der Telefonnummer 0800/ 50 50 500 geschaltet.