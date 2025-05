Der Chemiekonzern lädt seine Aktionäre am Freitag nicht mehr zur Großveranstaltung nach Mannheim ein. Die Versammlung findet im Internet statt.

Es war immer ein großes Ereignis im Tagungszentrum Rosengarten in Mannheim, wenn die BASF zur jährlichen Hauptversammlung einlud. Rund 6.000 Aktionäre kamen persönlich vorbei, es wurden Werksrundfahrten im Stammwerk Ludwigshafen angeboten. Das ist nun erstmal vorbei. Die BASF will ausprobieren, ob es nicht auch virtuell, also online funktioniert. Das musste es schonmal in den Jahren 2020 und 2021, wegen Corona.

Die BASF Hauptversammlung bot für die Aktionäre im Rosengarten in Mannheim auch Raum für Austausch und Begegnung (hier 2023). SWR

BASF-Hauptversammlung muss weitere Testphase beschließen

Vorstandschef Markus Kamieth kann der Online-Hauptversammlung viel abgewinnen. Andere Dax-Konzerne hätten gute Erfahrungen damit gemacht, so Kamieth. Die Aktionäre müssen entscheiden, ob sie dem Vorstand für weitere zwei Jahre erlauben, eine virtuelle Hauptversammlung anzusetzen. Die Probephase ist also tatsächlich befristet. Es ist auch nicht so ganz klar, was eine virtuelle Hauptversammlung an Kosten einspart. Die BASF geht im Moment davon aus, es könnte um ein Viertel günstiger werden.

BASF-Aktionäre: Vielzahl von Online-Anmeldungen

Natürlich können virtuell mehr Aktionäre teilnehmen, als es im Rosengarten in Mannheim möglich wäre. Nach Auskunft der BASF sind mehrere Zehntausend Anmeldungen eingegangen - wieviele sich dann tatsächlich zuschalten und teilnehmen, muss sich zeigen. Während der Pandemie hatten sich bis zu 3.000 Aktionäre in den Online-Service eingewählt.

Unsichere Zeiten für Stammwerk Ludwigshafen

Die Stimmung im Stammwerk der BASF in Ludwigshafen ist von Verunsicherung geprägt. Eine Milliarde an laufenden Kosten soll am Standort eingespart werden, der schon jahrelang rote Zahlen schreibt. Wieviele Stellen das kosten wird, beziffern weder Vorstand, noch Betriebsrat - es könnten mehrere Tausend sein. Unrentable Anlagen wurden schon abgestelllt, weitere werden wohl noch folgen. Betriebsratschef Sinischa Horvath sagt: "Im Grunde ist natürlich immer noch Unsicherheit da, und die wurde natürlich verstärkt, die letzten Wochen und Monate".

Die Hauptversammlung 2024: Noch-BASF-Chef Martin Brudermüller (rechts) und sein Nachfolger Markus Kamieth. SWR

BASF: Wettbewerbsfähig und klimafreundlich in die Zukunft

Letztlich baut die BASF ihr Stammwerk gleich in zwei Richtungen um: Die Produktion in Ludwigshafen muss wettbewerbsfähig werden und dann steht ja da noch das große Ziel, bis 2050 klimaneutral zu produzieren. Da wird heftig umgebaut und das hat Folgen, so Gunther Kollmuß, Bezirksleiter der Gewerkschaft IGBCE Ludwigshafen: "Neben der direkten Angst um den Job ist es auch die Frage, wie sich BASF aufstellt. Da ist auch viel Unzufriedenheit da, weil die Mitarbeiter immer wieder in neue Abläufe eingebunden werden. Kaum hat sich eine Abteilung gefunden, wird sie wieder umstrukturiert."

Es ist ja auch nicht so, dass nur abgebaut wird, im Werk Ludwigshafen. Vorstandschef Markus Kamieth betont auch bei jeder Gelegenheit, dass eine BASF ohne ein starkes Stammwerk nicht vorstellbar ist. Erst vor wenigen Tagen hat der Chemiekonzern mitgeteilt, dass die Produktion von Schwefelsäure für die Halbleiter-Produktion in Europa ausgebaut wird. Von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag ist die Rede. Und auch Betriebsratschef Horvath sagt: "Wir haben hier einen riesen Campus, mit Know-How-Verbund von über 30.000 Mitarbeitern, wenn wir das nicht nutzen, wer denn sonst?"