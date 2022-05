Theaterpädagogisches Projekt wird auf weitere Schulen ausgeweitet

per Mail teilen

Ludwigshafen:

In Ludwigshafen können acht weitere Schulen an einem theaterpädagogischen Projekt teilnehmen. Durch eine Spende der BASF soll mit dem Projekt das Sozialverhalten der Schüler gestärkt werden.

Ohne das Geld des Chemiekonzerns hätte man dieses wichtige Projekt nicht verwirklichen können, sagte Sozialdezernentin Beate Steeg, denn die Stadt Ludwigshafen habe dafür derzeit nicht einen einzigen Cent. Dabei sei es sehr wichtig, in einer Stadt, in der Menschen aus über 100 verschiedenen Herkunftsländern zusammenleben, Werte zu vermitteln für ein friedlicheres Miteinander. Im Januar hatten 400 Schüler an dem Theaterprojekt teilgenommen, jetzt bekommen dank der BASF-Spende noch einmal acht Ludwigshafener Schulen mit insgesamt 1.200 Schülern Besuch von den Theaterpädagogen aus Hessen, die auf spielerische Art und Weise versuchen, die Sozialkompetenzen der Jugendlichen zu fördern.