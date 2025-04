per Mail teilen

Ein externer Mitarbeiter hat sich bei der BASF in Ludwigshafen während Arbeiten in einem Aufzugsschacht im Werksteil Süd schwer verletzt. Laut Aufsichtsbehörde ist ein Gutachter eingeschaltet.

Ob es sich um einen Sturz handelt und ob Lebensgefahr besteht, teilte die BASF auf SWR-Nachfrage nicht mit. Nach Angaben der zuständigen Gewerbeaufsicht bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD-Süd) in Neustadt ist der Mann nicht vernehmungsfähig. Es sei jetzt ein Gutachter eingeschaltet worden, der die Unfallursache klären soll. Zeugen gebe es offenbar keine.

Unfall bei Arbeiten an neuem Aufzug

Wie das Chemieunternehmen am Dienstag mitteilte, hatte sich der Unfall bereits am Montag um kurz vor 18 Uhr ereignet. Demnach war der Mitarbeiter zum Zeitpunkt des Unfalls mit Revisions- und Montagearbeiten beschäftigt. Laut SGD-Süd handelt es sich um den Mitarbeiter einer Aufzugsfirma. Der Aufzug sei neu eingebaut worden, aber noch nicht in Betrieb.

Mitarbeiter nach Arbeitsunfall bei BASF in Krankenhaus

Die Werkfeuerwehr der BASF habe den Mitarbeiter aus dem Aufzugsschacht befreien können. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Sprecher der BASF sagte: "Prinzipiell muss jeder Arbeitsunfall nach den gesetzlichen Bestimmungen aufgearbeitet werden. Das gilt für interne Untersuchungen wie auch die Zusammenarbeit mit externen Behörden."