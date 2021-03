per Mail teilen

Ein klimaneutrales Chemiewerk – kann das funktionieren? Die BASF sagt: Bis 2050 können wir das für alle Produktionsstätten weltweit schaffen.

Vorstandschef Martin Brudermüller hat das Thema Klimawandel schon als er seinen neuen Job angetreten hat, als das wichtigste Thema aufgerufen. Jetzt hat er nachgelegt und die klimaneutrale Produktion als Ziel gesetzt.

BASF setzt Millionen Tonnen Klimagase frei

Im Jahr 2018 hat die BASF nach eigenen Angaben rund 22 Millionen Tonnen schädliche Klimagase freigesetzt – vor allem Kohlendioxid. Davon runter zu kommen, ist gar nicht so einfach. Technisch ist das schwierig und wirtschaftlich erst recht.

Die BASF in Ludwigshafen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Bund und EU sollen Rahmenbedingungen schaffen

Damit klimaneutral produziert werden kann, ist vor allem eine riesige Menge Strom aus erneuerbaren Energien nötig. Martin Brudermüller sagt, dass sich der Strombedarf bereits im Jahr 2035 wohl verdreifachen werde. Dieser Ökostrom müsse bezahlbar sein, sagt Brudermüller. Sonst werde das alles nicht funktionieren.

Und da sieht er die Bundesregierung und auch die EU am Zuge die nötigen Rahmenbedingungen für das ehrgeizige Klimaziel zu schaffen. Auch auf Förderprogramme hofft die BASF bei ihrer CO2-Strategie. Es brauche aber auch die Bereitschaft von Verbrauchern, für klimaschonende oder klimaneutrale Produkte mehr zu bezahlen.

BASF will mehr in erneuerbare Energien investieren

Die BASF will selbst in erneuerbare Energien wie Windkraft investieren, in der Produktion von fossilen Energieträgern auf Strom umstellen, etwa durch einen elektrisch betriebenen Steamcracker – der jetzt entwickelt werden soll. Es wäre weltweit der erste seiner Art.

Auch Wasserstoff spielt in den Plänen der BASF eine große Rolle, als Grundstoff für die Produktion und auch als Energieträger. Wasserstoff könnte auch mit Windstrom klimaneutral hergestellt werden.

Versuchsanlage zur Wasserstoffproduktion in Ludwigshafen

Insgesamt will die BASF in die treibhausgasarme Produktion bis 2025 eine Milliarde Euro investieren. Und nochmal zwei bis drei Milliarden bis 2030. Mit dem Geld würden dann neue Technologien aufgebaut, etwa der Einsatz von Wärmepumpen im Umfeld der in der Chemie wichtigen Dampfproduktion.

Dabei werden sicher auch einige Investitionen den Standort Ludwigshafen betreffen. Eine Versuchsanlage zur Wasserstoffproduktion aus Methan, ohne das Treibhausgase entstehen, wird in Ludwigshafen derzeit in Betrieb genommen.