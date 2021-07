per Mail teilen

Die BASF lässt die Corona-Krise hinter sich. Der Umsatz des Konzerns steigerte sich im zweiten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um fast 60% auf rund 20 Milliarden Euro zu.

Beim Gewinn ist die Steigerung noch deutlicher – nach Steuern bleiben 1,65 Milliarden Euro in der Kasse. Vor einem Jahr noch hatte der Chemiekonzern einen Verlust wegen Abschreibungen von fast 900 Millionen verkraften müssen. Auf das gesamte erste Halbjahr gesehen liegt die Gewinnsteigerung bei über 200 Prozent. Die Gründe für die gute Entwicklung sind höhere Preise und Mengen.

Zur Wirtschaft im Südwesten gehört unter anderem der Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen. dpa Bildfunk picture alliance / dpa

BASF hat wegen guter Bilanz Jahresziele höher gesteckt

Die BASF hatte bereits Anfang Juli vorläufige Quartalszahlen veröffentlicht und ihre Jahresziele angehoben. Das Unternehmen erwartet für 2021 einen Umsatzanstieg auf bis zu 77 Milliarden Euro, der Betriebsgewinn vor Sondereinflüssen soll bis zu 7,5 Milliarden zulegen.

Keine negativen Einflüsse mehr durch Pandemie erwartet

Auch der Blick auf die Weltkonjunktur ist positiv: In den kommenden Monaten geht der Chemiekonzern aus Ludwigshafen von einer weitgehend stabilen Entwicklung in der Industrie aus. BASF erwartet zudem, dass die Politik zur Bekämpfung der Corona-Pandemie keine negativen Einflüsse auf die wirtschaftlichen Aktivitäten des Konzerns haben wird. Der Konzern hatte sich zum Beispiel mit viel Home Office an die neue Situation angepasst.

BASF impft Mitarbeiter gegen Corona

Die Chemiebranche und damit auch die BASF gelten als wichtiger Konjunkturindikator, da ihre Produkte in allen großen Industriezweigen benötigt werden.

Stellenabbau: 10.000 weniger arbeiten bei BASF

Bei der Belegschaft allerdings gab es Kürzungen. Bei BASF arbeiten aktuell noch rund 107.000 Menschen, das sind 10.000 oder 8 Prozent weniger als 2020.