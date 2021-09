per Mail teilen

Der Chemiekonzern BASF hat wie angekündigt in China mit dem Anbieter Shanshan ein Gemeinschaftsunternehmen für Batteriematerialien gegründet. Die neue Gesellschaft werde mehrheitlich im Besitz von BASF sein, teilte das Unternehmen in Ludwigshafen mit. Gemeinsames Ziel sei, sich auf das schnell wachsende Segment für Elektrofahrzeuge in China zu konzentrieren. Das neu gegründete Unternehmen habe vier Standorte und mehr als 1.600 Mitarbeitende.