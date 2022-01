per Mail teilen

Bei der BASF in Ludwigshafen kam es am Morgen im Werksteil Nord zu einem Gasaustritt. Nach Angaben des Unternehmens ist in einem Betrieb aus einer undichten Rohrleitung Wasserstoff ausgetreten. Die Werksfeuerwehr sei im Einsatz gewesen, auch Sirenenalarm war im Stadtteil Nord zu hören. Der Gasaustritt sei gestoppt worden, die Leitung werde repariert. Verletzt worden sei niemand. Das ausgetretene Gas sei nicht giftig. Eine Gefahr für Mitarbeiter oder Anwohner habe nicht bestanden.