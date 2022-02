BASF legt Geschäftszahlen für 2021 vor - Welche Auswirkungen hat der Krieg in der Ukraine?

Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF legt am Freitag seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr wird überschattet vom Krieg in der Ukraine.

Welche Auswirkungen der Angriff Russlands auf die Ukraine für das laufende Geschäftsjahr der BASF haben wird, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Allerdings: Mit dem Kriegsbeginn hat die Bundesregierung das Genehmigungsverfahren für die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 vorerst gestoppt. Kommt das endgültige Aus, beträfe das auch die BASF-Tochter Wintershall Dea und deren Investitionen in das Projekt.

"Militärische Eskalation erschüttert auch [...] wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa"

Der Unternehmenschef von Wintershall Dea, Mario Mehren, zeigte sich bestürzt über den Militäreinsatz Russlands in der Ukraine. Und: Die jüngste militärische Eskalation erschüttere auch die über Jahrzehnte aufgebaute wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa. Sie werde weitreichende Folgen haben, so Mehren. In welchem Ausmaß, sei noch nicht absehbar. Die Wintershall Dea ist seit mehr als 30 Jahren in Russland tätig. Viele Mitarbeiter des Unternehmens kämen aus Russland oder der Ukraine, sagte Mehren. "Gerade für sie, aber auch für uns alle, ist diese Eskalation auf Geheiß der russischen Regierung ein harter Schlag", fügte er hinzu.

2021 mit höchstem Umsatz in BASF-Unternehmensgeschichte?

Für das vergangene Geschäftsjahr werden BASF-Unternehmenschef Martin Brudermüller und Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel bei der Online-Konferenz heute voraussichtlich einen Umsatzrekord präsentieren. Dank einer starken Nachfrage und höherer Preise wurde zuletzt mit bis zu 78 Milliarden Euro gerechnet - so viel wie noch nie in der Konzern-Geschichte. Spätestens im zweiten Quartal 2021 hatten sich positive Zahlen, trotz der Corona-Krise bereits abgezeichnet. Damals legte die BASF beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast 60 % auf knapp 20 Milliarden Euro zu. Der Gewinn nach Steuern lag bei knapp 1,7 Milliarden Euro.

Zahl der Beschäftigten sinkt um 10.000

Die Belegschaft beim Ludwigshafener Chemieunternehmen reduzierte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich im Vergleich zu 2020 - um rund 10.000 auf gut 100.000.