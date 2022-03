BASF will keine neuen Geschäfte in Russland

per Mail teilen

Das Ludwigshafener Chemieunternehmen BASF hat angekündigt ab sofort keine neuen Geschäfte mehr in Russland und Belarus abzuschließen. Das teilte der Konzern auf SWR-Nachfrage mit. Hintergrund sei der aktuelle Ukraine-Konflikt. Laut der BASF sind davon nur solche Geschäfte ausgenommen, die der Nahrungsmittelproduktion im Rahmen humanitärer Maßnahmen dienen. Aktuell seien etwa 700 Beschäftigte für die BASF in Russland tätig, an 12 Standorten - darunter St. Petersburg und Moskau. Diese produzieren für Abnehmerbranchen wie Landwirtschaft, Gesundheit, Automobil- und Bauwirtschaft sowie Schwerindustrie.