Das Ludwigshafener Chemieunternehmen BASF hat angekündigt 1 Million Euro für die betroffenen Hochwasser-Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu spenden. Das Geld soll nach Unternehmensangaben eingesetzt werden, um die massiven Schäden durch die starken Regenfälle zu beseitigen. Das Geld werde an das Deutsche Rote Kreuz übergeben, das bereits seit Tagen vor Ort im Einsatz sei. Auch viele Mitarbeiter der BASF wollen ebenfalls für die Flutopfer spenden, so das Unternehmen weiter.