Das Impfzentrum der BASF im Werk in Ludwigshafen soll Ende August geschlossen werden. Wie eine Sprecherin des Chemieunternehmens mitteilte, sind die Impfungen der eigenen Mitarbeiter größtenteils abgeschlossen. Seit Mitte April seien am Standort insgesamt etwa 21.000 Beschäftigte vollständig geimpft worden. Viele Mitarbeiter hätten sich zudem außerhalb des Werks etwa bei Hausärzten impfen lassen, die BASF geht daher von einer Impfquote von bis zu 80 Prozent aus. Im Falle anstehender Auffrischungsimpfungen könne das Impfzentrum kurzfristig wieder in Betrieb genommen werden.